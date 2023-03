Diocesi: Fidenza, al via i lavori per la messa in sicurezza della basilica di San Lorenzo a Monticelli d’Ongina

Nella giornata di oggi, lunedì 20 marzo, è previsto l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza della basilica di San Lorenzo a Monticelli d’Ongina. Lo rende noto un comunicato della diocesi di Fidenza. Si partirà dalle fondamenta per passare poi al consolidamento dell’intero edificio sacro attraverso l’installazione di micropali che ne garantiscano la stabilità. La durata dei lavori di restauro prevista è di tre anni. Per tutto questo tempo la basilica rimarrà chiusa al culto dei fedeli e per l’emergenza il parroco ha annunciato che ogni domenica sia al mattino sia al pomeriggio la messa sarà celebrata nella chiesetta di San Giovanni, posta all’interno del cimitero; sempre nella chiesetta di San Giovanni avranno luogo le esequie, i rosari e l’adorazione eucaristica. Sono confermate invece le messe nei giorni e negli orari prestabiliti a Olza, Fogarole e San Nazzaro d’Ongina.

Quanto alla spesa prevista essa viene quantificata attorno ai 3 milioni di euro: la prima fase, quella più onerosa, comporterà un impegno di 1 milione e 300mila euro (883.000 finanziati dal Ministero per i Beni culturali, mentre 440.000 euro sono i fondi messi a disposizione dalla Cei grazie all’8xmille). Per la seconda e la terza fase sarà necessario reperire rispettivamente 900mila e 800mila euro. Essi saranno destinati al consolidamento delle arcate e alle volte, compresa la copertura del tetto, mentre l’ultima parte dei lavori di restauro riguarderà la facciata.

La direzione dei lavori è stata assegnata all’architetto Paolo Villani che ormai da più di dieci anni sta seguendo il percorso da svolgere e ha stilato il progetto esecutivo. I cittadini di Monticelli d’Ongina interessati a seguire da vicino lo stato di avanzamento dei lavori potranno farlo attraverso il sito dedicato www.tesoridisanlorenzo.it. Sempre attraverso il sito sarà possibile effettuare le donazioni finalizzate all’opera di restauro.