Foto Vatican Media/SIR

“Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino, che continua a soffrire per i crimini della guerra”. È l’appello con cui il Papa ha concluso l’Angelus di ieri in piazza San Pietro, di fronte a 25mila fedeli, stando ai dati della Gendarmeria Vaticana. Poco prima, Francesco ha fatto “gli auguri a tutti i papà”: “Che in san Giuseppe trovino il modello, il sostegno, il conforto per vivere bene la loro paternità”.