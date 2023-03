Diocesi: Padova, domani ai “Martedì culturali” il priore di Bose parlerà di “Perdonare e perdonarsi”

Sesto appuntamento domani, martedì 21 marzo, con i “Martedì culturali” del Centro universitario di Padova (via Zabarella 82 a Padova), dedicati quest’anno al tema “Chiunque – incontri culturali del Martedì #tuesday for future 2022-2023”. “Il filo conduttore di quest’anno intreccia il tema della fraternità ispirato dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, per ricordare come ‘chiunque’ sia nostro fratello o sorella”, spiega una nota della diocesi di Padova.

Martedì 21 marzo, con inizio alle ore 18.30, si parlerà di “Perdonare e perdonarsi” e sarà ospite Sabino Chialà, priore della comunità di Bose. Uno spazio sarà poi dedicato all’associazione Granello di senape.

La rassegna “Chiunque”, aggiunge la nota della diocesi, “ha dato e darà spazio fino a maggio a numerosi ospiti, moltiplicando i punti di vista e i temi trattati, offrendo differenti sfaccettature e un’ampia panoramica per permettere a tutti di sondare e superare le frontiere della fraternità”. Il sottotitolo “tuesday for future” vuole essere “un segnale di vicinanza ai giovani e soprattutto un invito per tutti a vivere la fraternità come stile per il futuro”.

Tra i prossimi ospiti anche il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

Gli incontri saranno anche trasmessi on line in diretta streaming sulla pagina YouTube del Centro universitario.