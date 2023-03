Acqua: Gruppo missionario Merano, nel 2023 undici nuove perforazioni in villaggi del Benin

(Foto: Gruppo missionario “Un pozzo per la vita” Merano)

L’acqua è sempre un’emergenza in Africa e, mentre si celebra la Giornata mondiale dell’acqua proclamata dall’Onu il 22 marzo di ogni anno, il Gruppo missionario “Un pozzo per la vita” Merano (Gmm) si appresta con i propri partner a dare il via ai lavori per la costruzione di undici nuove perforazioni per l’acqua potabile (“forage”) in altrettanti villaggi del Benin. Si tratta di interventi importanti per l’igiene, ma anche – sottolinea il Gmm in un comunicato – per la promozione di piccole attività agricole che miglioreranno l’alimentazione di migliaia di persone.

Completata da alcuni mesi la costruzione dei “forage” 2022, sostenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle donazioni di benefattori, il programma del Gmm per migliorare l’accesso all’acqua potabile in alcune aree del Benin è costituito, nel 2023, da due progetti separati per la costruzione di nuove perforazioni.

Il primo prevede la costruzione di sette “forage”, tutti in villaggi rurali, spesso ubicati in zone disagiate, difficilmente raggiungibili e con scarse fonti di approvvigionamento d’acqua anche non potabile. I forage saranno costruiti dal Gmm in collaborazione con le Caritas diocesane di Abomey, Parakou, N’Dali e Natitingou. Tutti i forage saranno dotati di torre piezometrica e pompa alimentata da un impianto fotovoltaico dedicato. Il costo totale previsto per questo primo progetto è di circa 176.000 euro.

Il secondo intervento, che sarà finanziato interamente con la donazione di un benefattore del Gmm, prevede la costruzione dei “forage”, sempre corredati di torre piezometrica, pompa idraulica ed impianto fotovoltaico, in altri quattro villaggi. Il costo di questo progetto sarà di circa 100.000 euro.