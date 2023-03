Fiaccola benedettina: dom Fallica (Montecassino), “possa l’umana famiglia trovare pace vera e duratura”

“Oggi con l’arrivo della Fiaccola sulla tomba dei santi Benedetto e Scolastica chiediamo a loro una particolare intercessione per la pace in Italia, in Europa e nel Mondo. I pilastri della vera pace sono la giustizia e quella particolare forma dell’amore che è il perdono. In questa giornata per mezzo di questa luce della fiaccola salga dal cuore di ogni credente più intensa la preghiera. Possa l’umana famiglia trovare pace vera e duratura, quella pace che solo può nascere dall’incontro della giustizia con la misericordia!”. Così dom Antonio Luca Fallica, abate di Montecassino, ha accolto sabato davanti all’ingresso della basilica la Fiaccola benedettina pro pace et Europa scortata dal Cus Cassino, dal gruppo podistico Norcia Run 2017 e dai Marciatori Simbruini della Città di Subiaco.

Commentando poi il Salmo 121, l’abate ha poi osservato che “esprime bene anche la nostra gioia oggi, nell’accogliere la fiaccola di san Benedetto pro pace et Europa una”. “Gerusalemme – ha proseguito nella riflessione – è città di pace perché deve diventare città di pace. Deve ancora diventare ciò che il suo nome esprime. Per questo motivo il pellegrino che sale a Gerusalemme non solo cerca pace, ma invoca pace sulla città, e la invoca dall’alto, dal dono di Dio, come ci ricorda l’ultima strofa del salmo. Il pellegrino cerca la pace, ma desidera portare anche il suo augurio e il suo saluto di pace; va a Gerusalemme per pregare per la pace, e gli ultimi versetti del salmo insistono molto su questa invocazione per la pace. Ed è anche quello che noi desideriamo vivere oggi: ci siamo ritrovati qui per pregare per la pace”.

Al termine, insieme ai sindaci l’Abate Luca, attingendo alla fiamma della Fiaccola pellegrina, ha acceso alla tomba dei santi Benedetto e Scolastica la Fiaccola portata da Paolo VI nel 1964 quando ha proclamato San Benedetto Patrono Primario d’Europa. Nel pomeriggio i tre Cortei storici hanno finalmente potuto sfilare per le vie della Città di Cassino dopo il lungo stop degli anni passati.