Diocesi: Agrigento, da aprile a luglio l’iniziativa “Sulle orme di Pietro in terra agrigentina” per celebrare 3 anniversari legati a Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e Papa Francesco

Si è tenuta questa mattina nella sala Giovanni Paolo II del palazzo arcivescovile di Agrigento, la conferenza stampa di presentazione degli eventi dell’iniziativa “Sulle orme di Pietro in terra agrigentina”, in programma da aprile a luglio per commemorare tre anniversari. Il primo in calendario ricorderà i 100 anni dalla visita di mons. Angelo G. Roncalli ad Agrigento, oltre che i 60 anni dalla pubblicazione dell’enciclica Pacem in terris. A tale scopo martedì 11 aprile, alle 18 nell’aula magna del polo universitario di Agrigento, si svolgerà una conversazione con Marco Roncalli, moderata da Salvatore Pezzino, su “Pacem in terris: il percorso di Angelo G. Roncalli / Giovanni XXIII sull’idea di guerra e pace sino all’Enciclica testamento. Il viaggio in Sicilia del 1923”. La seconda iniziativa ricorderà i 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento e prevede 3 momenti. Il primo domenica 7 maggio con la messa in cattedrale trasmessa in diretta dalla Rai, seguito lunedì 8 maggio alle 18 nella Fondazione Pirandello di Agrigento, dalla conversazione “A trent’anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II: come è mutata la mafia? Quale sentiero ha percorso la Chiesa?”, assieme a rappresentanti del mondo ecclesiale, istituzionale e civile, moderate da Fabio Marchese Ragona. L’ultimo appuntamento legato alla visita di Wojtyła ad Agrigento è previsto per martedì 9 maggio e celebrerà il secondo anniversario della beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino, con “Studenti in cammino per la legalità nella Valle dei Templi”, che vedrà dalle 8.30 alle 10.30 il raduno, accoglienza e testimonianze a Piano San Gregorio, seguite dal cammino fino al Tempio della Concordia, mentre alle 16.30 il “Pellegrinaggio penitenziale” che partirà da piazza Vittorio Emanuele per arrivare fino alla cattedra San Gerlando dove sarà celebrata la messa, presieduta dal vescovo Alessandro Damiano. Il terzo anniversario celebra i 10 anni dal primo viaggio apostolico di Papa Francesco a Lampedusa e, sotto il titolo “Chi non ha pianto – Il mare luogo di salvezza. La giornata nazionale del mare a 10 anni dalla visita di papa Francesco a Lampedusa”, prevede per venerdì 7 luglio alle 21 a Lampedusa “Parole e musica dal mare”, sabato 8 luglio alle ore 10 un percorso commemorativo, alle 21 la tavola rotonda con testimonianze, mentre domenica 9 luglio alle 11 la messa in diretta Rai nella chiesa San Gerlando presieduta da mons. Alessandro Damiano.