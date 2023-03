Ecumenismo: Pftim sez. San Tommaso, oggi pomeriggio un incontro su “violenza ed estremismi religiosi” con Burigana, Papavasiliou, Pallavicini

Oggi pomeriggio, a partire dalle 16,30, a Napoli nuovo appuntamento per il ciclo d’incontri di formazione ecumenica “I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani e il dialogo 2022-23”, dal titolo “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Una lettura ecumenica e interreligiosa del Documento congiunto”, promosso dal Consiglio regionale delle Chiese cristiane della Campania (Crccc) e dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim) sezione San Tommaso d’Aquino. L’incontro di oggi ha per tema “Le religioni non incitano mai alla guerra. Violenza ed estremismi religiosi: una lettura geo-politica e storico-critica”.

Relatori Riccardo Burigana della Facoltà Teologica dell’Italia centrale; Dionisios Papavasiliou, vescovo ausiliare e referente per l’ecumenismo dell’Arcidiocesi metropolita ortodossa d’Italia – Patriarcato ecumenico; imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini della Comunità religiosa islamica italiana

Moderato l’incontro Michele Giustiniano, responsabile sala stampa della Facoltà teologica dell’Italia meridionale sezione San Tommaso.