Crisi alimentare: la nave del programma “Grain from Ukraine” di Zelenskyy è arrivata in Kenya

Come parte del programma umanitario “Grain from Ukraine” (GfU) di Volodymyr Zelenskyy, una quinta nave che trasporta 30.000 tonnellate di grano ucraino è arrivata nella Repubblica del Kenya. Nel porto di Mombasa, la nave è stata ricevuta oggi dal vicepresidente della Repubblica del Kenya Rigathi Gachagua, insieme a Christopher Fomunyoh, membro del Gruppo di Coordinamento internazionale per la prevenzione della fame, e agli ambasciatori dei Paesi donatori del programma. Anche l’Italia ha sostenuto questa spedizione, insieme al World Food Program (Wfp) delle Nazioni Unite e ai governi di Regno Unito, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Slovenia e Repubblica Ceca. “L’Ucraina è sempre stata uno dei principali fornitori di grano a livello mondiale. Prima della guerra, l’Africa importava più di 1,4 miliardi di dollari di grano dall’Ucraina. La spedizione di oggi in Kenya rafforza il nostro impegno costante per affrontare la carestia presente nelle nazioni più vulnerabili dell’Africa”, ha dichiarato Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del presidente ucraino Zelenskyy e presidente del Gruppo di Coordinamento internazionale per la prevenzione della fame. Christopher Fomunyoh, Senior Associate per i programmi in Africa presso il National Democratic Institute, Usa, e ambasciatore del programma umanitario “Grain from Ukraine”, ha aggiunto: “Diversi Paesi in Africa, tra cui Kenya, Nigeria, Etiopia e Somalia, stanno affrontando la peggiore crisi alimentare degli ultimi 40 anni. Fattori globali, come il cambiamento climatico in corso in Africa, le conseguenze del conflitto in Ucraina, l’innalzamento dell’inflazione e l’impennata dei prezzi alimentari, hanno causato devastanti ondate di fame in tutto il mondo. Attraverso il programma umanitario ‘Grain from Ukraine’, garantiremo che il grano ucraino arrivi alle persone che ne hanno bisogno, in modo da affrontare la carestia che sta affliggendo l’Africa e altre parti del mondo”. Secondo la Integrated Food Security Phase Classification, oltre 5,4 milioni di persone in Kenya potrebbero soffrire a causa della crisi alimentare tra marzo e giugno di quest’anno. Nel 2023, circa 970.200 bambini potrebbero andare in contro a gravi problemi di malnutrizione. Il programma #GrainFromUkrain (GfU) è stato lanciato dal presidente ucraino Zelenskyy nel novembre 2022, per fornire l’assistenza necessaria alle nazioni colpite dall’attuale crisi alimentare globale. Dal lancio, grazie all’iniziativa sono state consegnate oltre 140.000 tonnellate di grano ucraino ai Paesi africani in difficoltà.