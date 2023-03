Diocesi: Siena, domani il card. Lojudice interviene alla presentazione del volume “Ratzinger. La scelta”

Domani, a Siena (ore 17, sala conferenze dell’UniSi, via Pier Andrea Mattiolo 10), il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, interviene alla presentazione del libro che racconta i dieci anni da Papa emerito di Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso. Si tratta del volume “Ratzinger. La scelta. Non sono scappato”, scritto per la San Paolo Editrice da Orazio La Rocca, giornalista vaticanista del quotidiano La Repubblica. L’incontro – informano i promotori – si tiene nell’ambito del corso di Storia dei Rapporti tra Stato e Chiesa. Presente l’autore, all’evento interverranno studenti, docenti, studiosi di storia del Cristianesimo, che, sulla base della loro conoscenza di Joseph Ratzinger, illustreranno la genesi e lo spirito del volume, che si avvale della prefazione di mons. Georg Gaënswein, prefetto della Casa Pontificia e storico segretario di Benedetto XVI.