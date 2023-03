Diocesi: Padova, domani convegno “Don Giovanni Nervo – Il Signore mi ha condotto per mano” nel decennale della scomparsa

A dieci anni dalla morte di mons. Giovanni Nervo, avvenuta il 21 marzo 2013, la Fondazione Emanuela Zancan onlus e la diocesi di Padova, con il patrocinio della Facoltà Teologica del Triveneto promuovono per domani il convegno “Don Giovanni Nervo – Il Signore mi ha condotto per mano”. L’appuntamento, con inizio alle 16 nell’aula tesi della Facoltà teologica del Triveneto, fornirà l’occasione per presentare il volume “Il Signore mi ha condotto per mano” redatto da un gruppo di compagni di viaggio che hanno collaborato con lui in Caritas italiana, in diocesi di Padova e nella Fondazione Emanuela Zancan.

L’incontro prevede una prima parte “Memoria e profezia”, coordinata da Luca Bortoli, direttore de “La Difesa del popolo”, con gli interventi del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, il contributo del presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, le testimonianze di Antonio Cecconi, Onello Paolo Doni, Salvatore Ferdinandi, Mattea Paganin, Tiziano Vecchiato e la rilettura della figura di don Nervo da parte di alcuni giovani (Silvia Sguotti e Elisabetta Neve). Una seconda parte, a partire dalle 16.45, coordinata da don Salvatore Ferdinandi (vicario generale della diocesi di Terni-Narni-Amelia) metterà a tema “La teologia della carità” a partire dall’omonimo premio (don Andrea Toniolo, preside della Facoltà teologica del Triveneto) per giungere alle prospettive (don Marco Pagniello, direttore Caritas italiana, e mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova). Al termine, alle 18.30, nella cappella dell’Annunciazione della chiesa del Seminario si celebrerà una santa messa in ricordo di mons. Giovanni Nervo (a dieci anni dalla morte) e mons. Giuseppe Benvegnù-Pasini (a otto anni dalla morte). La celebrazione sarà anche il momento conclusivo delle celebrazioni legate ai 140 anni delle Cucine economiche popolari, gestite dalla Fondazione Nervo-Pasini, che prende il nome proprio dall’esempio di questi due giganti della carità. Il convegno verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova.