Regno Unito: 8 maggio giornata nazionale del volontariato in occasione dell’incoronazione di Re Carlo

Sarà la giornata per il volontariato più importante nella storia del Regno Unito. Il prossimo 8 maggio, come parte del weekend dedicato all’incoronazione di Re Carlo, centinaia di migliaia di volontari saranno impegnati in progetti per aiutare gli ultimi in tutto il Paese. Questo lunedì è diventato, infatti, una “bank holiday”, una festa nazionale, una giornata nella quale non si lavorerà per festeggiare il nuovo sovrano che verrà incoronato, a Westminster abbey, sabato 6 maggio. L’opportunità è stata subito sfruttata per rilanciare migliaia di charities, molte delle quali cattoliche, che hanno perso volontari durante la pandemia. Per promuovere il “Big Help Out”, questo il nome della nuova iniziativa, è stata anche pensata una nuova app sulla quale chi è interessato può trovare le opportunità che rispondono meglio alle sue competenze o ai suoi interessi. Tra le charities coinvolte vi sono gli Scout, lo Zoo di Londra e la “Rspca”, la Società contro la crudeltà nei confronti degli animali. Nuove opportunità di volontariato vengono aggiunte alla app ogni giorno, insieme a centinaia di migliaia di attività. Le charities coinvolte nell’iniziativa offriranno anche sessioni nelle quali si potrà capire che tipo di impegno comporti il volontariato. Il “National Literacy Trust”, per esempio, l’associazione che combatte l’analfabetismo in Gran Bretagna, ha già arruolato diecimila volontari che, il prossimo 8 maggio, leggeranno di persona testi a bambini oppure al telefono ad anziani.