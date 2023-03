Tv2000: stasera e lunedì 27 a “Indagine ai confini del sacro” la ricognizione canonica del corpo di san Filippo Neri e il mistero della Pentecoste di fuoco

Tv2000 manderà in onda le immagini del corpo di san Filippo Neri che recentemente è stato oggetto di una nuova ricognizione canonica. Un video suggestivo che verrà trasmesso durante il programma “Indagine ai confini del sacro”, condotto da David Murgia, in onda in due puntate speciali lunedì 20 e 27 marzo in seconda serata (e sabato 24 e 1° aprile alle 8).

Gli esami del corpo del santo, avvenuti in occasione dell’ultima ricognizione canonica, hanno confermato la presenza di alcune costole fratturate. Circostanza che secondo la tradizione è stata causata da un fenomeno mistico, chiamato la Pentecoste di fuoco.

“La sera della Pentecoste del 1544 – ha raccontato a Tv2000 padre Rocco Camillò, preposito della Congregazione dell’Oratorio – quando Filippo Neri aveva 29 anni in una delle sue preghiere notturne solitarie nelle catacombe di San Sebastiano, in questa richiesta incessante a Dio di ricevere lo Spirito Santo, pare che vide dall’ alto un globo di fuoco. Questo entrò nella bocca fino al petto dilatando talmente il cuore da spezzargli due costole”.