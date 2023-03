Terremoto Centro Italia: Spoleto, incontro commissario Castelli con mons. Boccardo. “Clima pienamente collaborativo per interventi su patrimonio diocesano”

(Foto uff. Stampa Commissario Ricostruzione)

Il commissario straordinario per la Riparazione e la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha incontrato ieri l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo per affrontare alcuni temi connessi alla ricostruzione degli edifici di culto lesionati dalla sequenza sismica del 2016. In particolare, l’incontro ha riguardato i lavori intrapresi nell’abbazia di Sant’Eutizio nonché alcune esigenze connesse alla possibilità di una piena valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle chiese. “Con mons. Boccardo – ha dichiarato il commissario Castelli – condividiamo l’esigenza di sviluppare interventi volti a garantire la piena fruizione delle chiese e l’attivazione di sistemi di sorveglianza da includere nell’ambito della finanziabilitá. Abbiamo inoltre parlato dell’opportunità di attivare comunità energetiche, finalizzate a coprire il fabbisogno di riscaldamento e illuminazione dei plessi della comunità diocesana. Allo stesso modo, ci siamo intrattenuti su alcuni temi specifici quali la finanziabilità della riparazione degli edifici di culto con meno di 70 anni di vetustà”. Da parte sua, riferisce una nota dell’ufficio stampa del Commissario Castelli, “l’arcivescovo di Spoleto-Norcia da parte sua, ha ringraziato il commissario dell’attenzione e dell’interesse dimostrati verso l’attività della diocesi nei cantieri aperti nei luoghi del sisma” e si è detto sicuro che “il clima di dialogo e collaborazione instaurati potrà portare frutti concreti a beneficio delle popolazioni ancora duramente provate”.