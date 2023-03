Ucraina: Unicef, fornite 26 celle frigorifere per la conservazione dei vaccini per 20 regioni

Tutti i bambini dovrebbero ricevere le vaccinazioni di routine. Per assicurare una conservazione di qualità di tutti i vaccini in Ucraina, l’Unicef ha fornito 26 celle frigorifere per 20 regioni (oblast) in Ucraina, anche presso i magazzini centrali del governo. In una nota diffusa oggi, l’organizzazione fa sapere che a febbraio, le prime due celle frigorifere sono state allestite negli oblast di Leopoli e Chmel’nyc’kyj, consentendo la conservazione di vaccini per circa 700.000 bambini. Le rimanenti celle frigorifere saranno installate entro i primi 6 mesi del 2023. “Il nostro obiettivo è di proteggere i bambini in Ucraina da malattie trasmissibili e prevenibili con un vaccino”, spiega Murat Sahin, Rappresentante Unicef in Ucraina. Il ministro della Salute dell’Ucraina, Viktor Liashko, aggiunge: “Anche durante la guerra, la campagna di vaccinazione in Ucraina non si è fermata un giorno. Il sistema della catena del freddo ha dato prove della sua capacità ed efficacia durante gli attacchi alle infrastrutture di base nel paese. Per questo è fondamentale rafforzare costantemente il sistema così che gli ucraini abbiano accesso ai vaccini e confidino nella loro sicurezza. Sono grato ai nostri partner che continuano a supportare il sistema sanitario e a fornire la loro importante assistenza all’Ucraina”. Le celle frigorifere sono state fornite grazie ai generosi contributi e al supporto continuativo nell’ambito dell’iniziativa Covax.