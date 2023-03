Solidarietà: Emergency, tornano in tutta Italia le 100 cene per sostenere gli ospedali nel mondo

Tornano a marzo le 100 cene in tutta Italia per sostenere gli ospedali di Emergency in Italia e nel mondo. I gruppi territoriali di volontariato di Emergency organizzano infatti serate culinarie che saranno non solo l’occasione per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino la storia della organizzazione umanitaria e i progetti nel mondo. Oltre alle cure gratis Emergency offre ai pazienti anche pasti caldi, “una cosa per nulla scontata in molti dei Paesi in cui lavoriamo – spiegano –. Ai nostri pazienti, per assicurarci che una corretta dieta diventi parte del percorso di guarigione; ai loro familiari che li hanno accompagnati in quello che spesso è un viaggio lungo ed estenuante verso il nostro ospedale. Nelle mense dei nostri progetti garantiamo oltre 100.000 pasti al mese”. La prima cena sarà domani, 2 marzo, alle 20 al ristorante A Putia dell’Ostello in piazza Currò 3 a Catania.