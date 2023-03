Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario in Grecia

“Tristemente rattristato nell’apprendere della perdita di vite e dei feriti”. Ad esprimere tali sentimenti è il Papa, nel telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al presidente della Conferenza episcopale greca, mons. Petros Stefànou, in seguito all’incidente ferroviario avvenuto la notte scorsa in Grecia, nei pressi di Larissa. Nel telegramma, il Santo Padre affida le anime delle vittime alla misericordia divina e formula “sentite condoglianze alle famiglie che vivono nel lutto per i loro cari”. Ai feriti, al personale d’emergenza e e a tutti coloro che prestano soccorso, Papa Francesco impartisce la sua benedizione “come pegno di forza e solidarietà nel Signore”.