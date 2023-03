Naufragio nel Crotonese: sr. Pisani (Migrantes Crotone), “una tragedia immane rispetto alla quale ognuno deve capire qual è la propria responsabilità”

(Foto Sir)

“Questo è un dolore grande per l’umanità, è una tragedia immane rispetto alla quale ognuno deve capire qual è la propria responsabilità”. Lo ha detto al Sir suor Loredana Pisani, direttrice Migrantes dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. “La nostra umanità in questo secolo si gioca anche sulla questione migratoria”, ha affermato la religiosa, per la quale “o ci impegnano tutti o di simili stragi ne avremo ancora. Dovremmo chiederci ‘perché lui e non io’, perché al momento non siamo costretti a scappare ma ciascuno di noi poteva trovarsi in questa situazione”. Per suor Pisani “questa è la riflessione che dobbiamo compiere a ogni livello del nostro vivere civile”. Nei prossimi giorni, terminata la camera ardente e dunque consentito ai familiari il riconoscimento, “ci sarà una celebrazione eucaristica”.