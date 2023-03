Inquinamento: Vicenza, è stato presentato oggi il Convegno nazionale Cei “Era cosa molto buona – Custodire le nostre terre: salute, ambiente, lavoro”

È stato presentato oggi a Vincenza, in presenza presso il Centro diocesano A. Onisto e anche on line, il Convegno nazionale promosso dalla Conferenza episcopale italiana (Commissioni per il servizio della carità e della salute e per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace) dal titolo “Era cosa molto buona – Custodire le nostre terre: salute, ambiente, lavoro”. Giunto alla seconda edizione, dopo la prima tappa che si è svolta ad Acerra il 17 aprile 2021, il nuovo appuntamento si terrà sabato 4 marzo nella Sala Teatro del Centro diocesano. Interverranno, tra gli altri, Ketty Vaccaro (responsabile dell’Area Salute e Welfare del Censis), Silvio Brusaferro (presidente dell’Istituto superiore di sanità), Antonio Panico, professore associato di Sociologia generale presso la Lumsa e direttore della sede di Taranto della stessa Università, Sergio Andreis (direttore di Kyoto club), mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale dell’arcidiocesi di Milano. È prevista anche la testimonianza di una mamma aderente al gruppo Mamme no Pfas. Come anticipato da Gianni Cervellera, della Consulta dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, durante la presentazione odierna, ci sarà spazio anche nel pomeriggio a Gruppi di ascolto, confronto e proposta pastorale. La sintesi della giornata di sabato sarà affidata a don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute, e a don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, che hanno partecipato oggi on line alla conferenza stampa.