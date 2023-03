Loppiano: Premio Renata Borlone 2023 all’astrofisico Marco Bersanelli per aver “coltivato la tensione al trascendente quale carattere tipico di ogni autentico sapere”

Si è svolta nella cittadella del Movimento dei Focolari a Loppiano domenica 26 febbraio la cerimonia per il conferimento del Premio “Renata Borlone 2023”, assegnato, nella sua quinta edizione, al prof. Marco Bersanelli, docente di Astrofisica e Meccanica presso l’Università degli Studi di Milano e collaboratore dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inag). Il Premio – si legge in una nota diffusa oggi – è promosso dall’Associazione culturale Renata Borlone, in collaborazione con l’Istituto Universitario Sophia ed è destinato “ai cultori della ricerca scientifica, quale riconoscimento onorifico per chi si è distinto in tale ambito e, allo stesso tempo, ne abbia espresso una sua valorizzazione umanistica”. È stato quest’anno conferito al prof. Bersanelli “per aver coltivato e custodito, nel corso della sua brillante carriera scientifica – si legge nella motivazione – nel campo della ricerca astronomica e cosmologica, la tensione al trascendente quale carattere tipico di ogni autentico sapere; per il sincero interesse mostrato ai risvolti umanistici dell’impresa scientifica e per averli poi presentati con chiarezza e profondità al largo pubblico mediante i suoi saggi”. Bersanelli si occupa di cosmologia osservativa, in particolare, dell’osservazione dell’universo primordiale attraverso il Fondo cosmico di Microonde. Ha partecipato a due spedizioni scientifiche al Polo Sud e collabora con l’Agenzia apaziale europea (Esa). Attualmente è impegnato in esperimenti di nuova generazione per rivelare la traccia di onde gravitazionali primordiali nella polarizzazione del fondo cosmico. Il Premio è dedicato alla Serva di Dio Renata Borlone, corresponsabile per ventitré anni di Loppiano. Presenti alla cerimonia la sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai e il consigliere Pasquale Marino, in rappresentanza del Comune di Civitavecchia, città natale di Renata Borlone, che patrocina il Premio insieme al Comune di Figline e Incisa Valdarno.