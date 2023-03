Diocesi: Ugento, incontro sui servizi di welfare nel territorio per un’attività sinergica tra istituzioni

Si intitola “L’anello debole – In Ascolto del Mondo della Fragilità”. È l’incontro che si svolgerà nell’ambito della 47ª Settimana Teologica della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in programma giovedì 2 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, nell’auditorium Benedetto XVI S.S. 275, ad Alessano.

La serata sarà moderata da don Lucio Ciardo, direttore Caritas e dell’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro della diocesi. Interverranno: Ada Manfreda, responsabile indagine Caritas “Indagine conoscitiva sui bisogni e risorse della popolazione anziana delle città di Tricase e Gagliano del Capo”, Giacomo Cazzato, presidente Area Interna Sud Salento che relazionerà su ”L’Area Interna nella programmazione di un welfare inclusivo, il problema abitare ed un territorio accogliente?”, Gianfranco Melcarne, presidente dell’Ambito territoriale sociale di Gagliano del Capo, e Luigi Guidano, referente Ambito territoriale sociale di Casarano, su “Il Piano di Zona 2022-2024” dei rispettivi Ambiti; Pierpaolo D’Arpa, direttore Distretto socio-sanitario di Gagliano del Capo, che interverrà sul tema “Sanità territoriale – Missione 6 – il Pnrr per un’assistenza socio-sanitaria più attenta alla persona ?”; Gloria Rizzo e Luana Prontera, operatrici della Caritas diocesana, che relazioneranno in merito a “Quali risposte? Anziani soli, Accoglienza famiglie ucraine, corridoi umanitari” e, infine, il Consultorio familiare diocesano nella persona del presidente, Vito Chiffi.

La 47ª Settimana Teologica diocesana, in svolgimento dal 27 febbraio al 3 marzo prossimi, “Continuiamo a camminare insieme – Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione – In ascolto del territorio”, riprende dopo due anni di pandemia.