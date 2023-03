Sicurezza stradale: Commissione Ue propone aggiornamento criteri per le patenti. Scuola guida dai 17 anni

La Commissione europea ha presentato oggi alcune proposte “volte ad ammodernare le norme sulle patenti di guida, anche attraverso l’introduzione di una patente di guida digitale valida in tutta l’Ue, e nuove disposizioni intese a facilitare l’applicazione transfrontaliera del codice della strada”. L’anno scorso – ricorda l’Esecutivo comunitario – sulle strade dell’Unione hanno perso la vita oltre 20mila persone, la maggior parte delle quali era costituita da pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini. Le nuove norme “accresceranno la sicurezza per tutti gli utenti della strada e aiuteranno l’Ue a raggiungere il suo obiettivo ‘zero vittime’, ossia l’azzeramento del numero di vittime della strada nell’Ue entro il 2050”. Secondo la Commissione, “grazie alle nuove norme i conducenti saranno meglio preparati ai veicoli a zero emissioni e alla guida nelle strade urbane, caratterizzate da un maggior numero di biciclette e veicoli a due ruote e da un’elevata presenza di pedoni. I giovani conducenti potranno inoltre acquisire esperienza attraverso un programma di guida accompagnata, e a partire dai 17 anni di età potranno imparare a guidare e ottenere la patente. Coloro che supereranno l’esame a 17 anni potranno guidare da soli a partire dal loro diciottesimo compleanno e lavorare come conducenti professionisti se otterranno un impiego specifico. Ciò contribuirà a far fronte all’attuale carenza di conducenti”.