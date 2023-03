Riviste: MeRa, storie di bambine con una marcia in più nel numero di marzo

Il risveglio della natura, incarnato da una volpe, campeggia sulla copertina del numero del “Messaggero dei Ragazzi” (Mera) di marzo e molti sono gli articoli che all’interno pongono l’accento su un risveglio di consapevolezza rispetto a molti temi non sempre sotto i riflettori.

Tra tutti il dossier sui diritti “Storie di bambine con una marcia in più” di Fabio Cruccu. Bambine come Roberta, 9 anni di Milano, che sogna di fare l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea, come la sua eroina Samantha Cristoforetti, oppure come Malala Yousafzai, giovane attivista pakistana Premio Nobel per la pace per il suo impegno per i diritti civili, tra tutti l’istruzione, bandito dai talebani. Storie di bambine in luoghi diversi, accomunate dal sogno di seguire le orme delle loro ispiratrici che hanno cambiato la storia, migliorato i diritti umani e abbattuto i pregiudizi sull’emancipazione femminile. Ma c’è ancora molta strada da percorrere, visto che oggi al mondo sono 132 milioni le bambine e le ragazze che non hanno accesso all’istruzione e non possono realizzare i loro sogni.

Ogni anno si produce nel mondo quasi mezzo miliardo di tonnellate di plastica, un materiale che ha rivoluzionato le nostre vite portando indubbi vantaggi nell’industria, nella medicina e in tanti altri settori, ma che oggi rischia di sommergerci, con gravi danni ambientali e per la nostra salute. In “Liberi… dalla plastica” Laura Pisanello racconta le attività dell’associazione Plastic Free onlus in varie regioni italiane.

Il focus di Stefania Di Pietro è infatti dedicato a “Misty Copeland, la ballerina diventa simbolo”. Cresciuta in una famiglia disagiata, Misty a 13 anni superò a pieni voti le audizioni per l’American Ballet Theatre e oggi questo ciclone sulle punte, abbattendo molti pregiudizi razziali, è diventata la prima étoile afroamericana del Balletto internazionale.

Nuova serie di inchieste coordinate da Davide Penello con la partecipazione di studenti e studentesse di 15 e 16 anni. “Conflitti”, questo il titolo della prima puntata, affronta il tema del conflitto nell’adolescenza in vari ambiti (famiglia, scuola e amicizie). Nel “MeRa” anche il test “Che tipo di conflitto vivi?” di Maria Giulia Baiocchi.

Maria Segato firma la nuova rubrica “TEENteressa” che parla direttamente ai teenager. Nel primo numero “Io chi sono?” aiuta a vivere la crescita come scoperta di sé.

“Robert Baden-Powell” (1857-1941), il fondatore del movimento scout, è il personaggio che si auto-racconta nella rubrica “Incredibile” di fra Simplicio di marzo. La sua proposta educativa, lanciata nei primi anni del ‘900 e legata all’”imparare facendo” in amicizia e all’aria aperta, conta oggi più di 500 associazioni nel mondo, per un totale di più di 50 milioni di partecipanti.

Grandi novità infine sul versante fumetti. Da questo numero, fino a giugno compreso, il “MeRa” pubblica in esclusiva per la prima volta in Italia il fumetto lungo “La sentinella del piccolo popolo”, edito dalla casa francese Dupuis nel 2021 a firma di Carbone, Véronique Barrau e Charline Forns. La traduzione italiana è di Luisa Varotto.