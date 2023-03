Mafie: Libera, ieri sera a Milano mille luci hanno illuminato Arco della Pace in ricordo delle vittime innocenti

(Foto: Libera)

Più di mille luci hanno illuminato la notte di Milano. Unite a formare la scritta “È possibile”, sul selciato dell’Arco della Pace. Mille luci per ricordare le oltre mille vittime innocenti delle mafie. Si è svolto ieri sera il flash mob di Libera in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per lanciare la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno promossa da Libera e Avviso Pubblico che si svolgerà il prossimo 21 marzo a Milano con un corteo che partirà da Bastioni di Porta Venezia e arriverà a Piazza del Duomo dove verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. “È possibile” è lo slogan scelto quest’anno.

“La parola ‘possibile’ – commenta Lucilla Andreucci, coordinatrice di Libera Milano e ufficio di Presidenza – deriva da ‘potere’ e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere. In un momento storico in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica aggravata dalla pandemia e la vulnerabilità politica internazionale provocata dalla guerra, abbiamo il dovere di dirci dove può e deve portarci il nostro impegno comune. Sappiamo che ‘è possibile’ superare questa fase se a metterci in gioco siamo tutti, insieme. ‘È possibile’ la pace, la giustizia sociale, la verità per un Paese libero dalle mafie e dalla corruzione. E lo ricorderemo in tanti il 21 marzo per le strade di Milano”.