Diocesi: Teramo, il 3 marzo convegno sullo sport per l’Anno Berardiano con Fabrizia D’Ottavio e Sergio Brio

Nell’ambito delle iniziative dell’Anno Berardiano nella diocesi di Teramo-Atri, è in programma per venerdì 3 marzo, nella Sala conferenze del polo didattico d’Annunzio a Teramo, un convegno nazionale dal titolo “Un nuovo umanesimo dello sport: un patto educativo e culturale”, aperto a tutti. Interverranno all’appuntamento moderato dalla giornalista Simona Rolandi, il rettore Dino Mastrocola e il vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi, per i saluti, seguiti da diversi ospiti, tra i quali l’olimpionica della ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio, l’ex calciatore e commentatore radiotelevisivo Sergio Brio, il presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport Daniele Pasquini, il direttore dell’Ufficio sport della diocesi di Teramo-Atri, il presidente del Csi Teramo Angelo De Marcellis ed i professori di UniTe Cristina Dalla Villa, Anna Di Giandomenico e Luigi Mastrangelo a cui saranno affidate le conclusioni. Il convegno è promosso dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Università degli studi di Teramo, con il patrocinio di Sport e Salute e la collaborazione del Csi Teramo.