Papa Francesco: “il Vangelo disturba le logiche del potere umano, i calcoli mondani, le armi della sopraffazione”

“La gioia del Vangelo, mentre ci consola e ci rialza, è anche una profezia che ci mette in crisi, che continua a disturbare le logiche del potere umano, i calcoli mondani, le armi della sopraffazione, le logiche della divisione e dell’ambiguità”. Lo scrive il Papa, nella prefazione al volume “Come la folgore viene da Oriente”, in cui don Francesco Cosentino raccoglie attraverso un dialogo l’esperienza del card. Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il clero. “Tutti noi abbiamo bisogno di questa luce che viene da Oriente”, prosegue Francesco: “Abbiamo bisogno di ascoltare la testimonianza audace di tante sorelle e fratelli che, con entusiasmo e pur attraversando molte sofferenze, hanno accolto a braccia aperte Gesù come fece il vecchio Simeone, accogliendo la predicazione di Sant’Andrea Kim di molti missionari che hanno speso la vita per la gioia del Vangelo. Abbiamo bisogno di ‘decentrarci’, compiendo un viaggio verso Oriente e mettendoci alla scuola di uno stile di vita spirituale ed ecclesiale che può rinvigorire la nostra fede. E abbiamo bisogno di ricordare che, anche nelle fatiche e nelle oscurità, come la folgore il Signore viene. E vuole illuminare la nostra vita”.