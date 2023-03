Papa Francesco: nomina mons. Mengoli vescovo di San Severo

Il Papa ha nominato vescovo di San Severo mons. Giuseppe Mengoli, vicario generale e parroco di Maria SS.ma Immacolata in Maglie. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Mengoli è nato il 16 marzo 1965 a Collepasso, provincia di Lecce e arcidiocesi di Otranto. Ha frequentato il Seminario diocesano e il Seminario liceale regionale di Taranto; da alunno del Pontificio Seminario Romano Maggiore, ha ottenuto la Licenza in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e, successivamente, il Dottorato alla Pontificia Università Lateranense. È stato ordinato presbitero il 1° luglio 1989 per l’arcidiocesi di Otranto. Tra gli incarichi più significativi da lui svolti: viceparroco della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata in Otranto (1990-1992); insegnante di religione e di teologia (1990-2004); cancelliere arcivescovile (1991-1998); collaboratore parrocchiale a Martano (1992-1998); padre spirituale del Seminario (1992-1997); parroco della parrocchia di Spirito Santo in Botrugno (1998-2010); membro del Collegio dei Consultori e dei Consigli Pastorale e Presbiterale; dal 2010, parroco della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata in Maglie e, dal 2018, vicario generale.