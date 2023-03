Comunicazione: WeCa, online un nuovo tutorial su “Dignità umana, migrazione e tratta”

“Dignità umana, migrazione e tratta” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici, realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Il tutorial è condotto da Pascale Debbané, coordinatrice regionale Medio Oriente, Sezione Ascolto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Al centro del tutorial il messaggio di Papa Francesco per la scorsa Giornata mondiale di preghiera e sensibilizzazione contro la tratta di persone, celebrata lo scorso 8 febbraio. Come ha ricordato il Papa, “la tratta di esseri umani sfigura la dignità. Limita la libertà e trasforma le persone in oggetti da usare e scartare. Il sistema della tratta sfrutta l’ingiustizia e la disuguaglianza che costringono milioni di persone a vivere in condizioni di vulnerabilità”. Per sanarne le ferite è necessaria, dirà Debbané nel tutorial, “una cooperazione a più livelli, che coinvolga le istituzioni nazionali e internazionali, le agenzie della società civile e persino il mondo della finanza. Tutto è connesso e noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, intrecciati dall’amore che Dio ha per ognuno di noi”. Nel tutorial trovano spazio, dunque, le immagini e le storie di tante realtà, come “le missioni della Caritas, del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati JRS, di San Vincenzo de’ Paoli e persino della rete di suore attraverso Talitha Kum, ad esempio, che aiutano le vittime della tratta di esseri umani in tutto il mondo e le sostengono attraverso una collaborazione interreligiosa”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’.

Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.