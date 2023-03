Incidente ferroviario in Grecia: mons. Stefánou (presidente vescovi), “grande dolore che non passerà. Accertare eventuali responsabilità”

epa10496337 Smoke rises from train cars after a collision near Larissa city, Greece, 01 March 2023. The two trains – a passenger train travelling from Athens to the northern city of Thessaloniki, and a cargo train from Thessaloniki to Larissa, collided head-on outside the central Greek city, Konstantinos Agorastos, the governor of the Thessaly region told local media. Sixteen people have been killed and at least 85 injured, and 250 passengers were evacuated safely to Thessaloniki on buses. EPA/ACHILLEAS CHIRAS

“La morte purtroppo arriva quando uno meno se lo aspetta. È un grande dolore che non passerà, anche perché era un treno pieno di giovani, e sarà anche necessario accertare eventuali responsabilità”. A dirlo al Sir è mons. Pétros Stefánou, vescovo di Syros e di Santorini e presidente dei vescovi greci, raggiunto telefonicamente a seguito dell’incidente in Grecia, che ha visto uno scontro frontale tra un treno passeggeri e uno merci avvenuto nella notte nei pressi della città greca di Larissa. Al momento il bilancio è di 38 vittime e oltre 60 feriti. Tanti gli studenti a bordo, che tornavano dopo un periodo di vacanza per il carnevale. “È una cosa impensabile quella che è successa – racconta il vescovo –. Siamo circondati da una serie di eventi tragici, come anche il naufragio in Calabria. In questi casi è difficile trovare le parole e ci si può affidare al silenzio e alla preghiera. Preghiera per questi giovani e per le loro famiglie, devastate da questa tragedia”.