Educazione: Fondazione Auxilium, raccolti oltre 22mila euro per servizi e laboratori per i più piccoli

“Sono stati raccolti 22.450 euro e l’obiettivo è stato ampiamente superato. È il risultato della campagna “Fuoriorario” promossa dalla Fondazione Auxilium di Genova a Natale dello scorso anno, per garantire ai bambini dai 6 agli 11 anni che frequentano il centro di aggregazione La Staffetta, nel Centro storico genovese, di trascorrere più tempo in un luogo sano, protetto e stimolante, tre sere la settimana fino a giugno”. I responsabili di Auxilium sottolineano che, anche grazie a questa iniziativa, “si rafforza il ruolo educativo che la Fondazione Auxilium e la cooperativa sociale Il Melograno – che gestisce la Stafetta – hanno come obiettivo principale: non solo assistenza, aiuto materiale ma un reale percorso di crescita, consolidando attività già sperimentate e ampliandole con nuove proposte creative e ludiche, con laboratori di cucina e di disegno sotto la guida di esperti delle diverse specialità, piccoli lavori manuali, momenti di svago, culturali e sportivi, coinvolgendo le famiglie e le risorse del territorio”.

Sono 90 le persone che, con la propria donazione, “hanno permesso di rendere concreto a questo obiettivo”. Inoltre, si legge sul sito di Auxilium, visto che l’obiettivo della campagna era fissato a 16.920 euro, il maggior importo raggiunto “verrà destinato ad altre attività di sostegno dell’Area Minori e Famiglie e ad alcuni interventi necessari per rendere sempre più accogliente la sede di piazza delle Marinelle”.