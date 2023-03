Domenica senza lavoro: Alleanza dell’Alto Adige, “non toccate il giorno del riposo”

Venerdì 3 marzo, Giornata internazionale per la domenica libera dal lavoro, è “un’occasione per ricordare l’alto valore culturale e sociale del riposo domenicale”. “Tuttavia, affinché la domenica libera abbia non solo un grande passato ma anche un futuro sicuro, è necessario dimostrarne l’importanza per l’individuo e per la società”. Lo dichiara l’Alleanza per la domenica libera-Alto Adige in una nota. “La domenica non è solo un giorno dedicato alla famiglia e alle relazioni, ma segna anche il ritmo della settimana. La domenica libera dal lavoro – sottolinea l’Alleanza – rappresenta uno spartiacque fra il tempo dettato dall’esterno e quello scelto in autonomia e contrasta la tendenza a trasformare tutto il tempo della vita in tempo di lavoro e di consumo. La domenica non appartiene all’economia, ma alla famiglia, alla fede, alla cultura, allo sport, alla socializzazione e al riposo, ricorda l’Alleanza, che rinnova quindi l’appello ai responsabili dell’economia e della politica: Non toccate il giorno del riposo!”.

Fanno parte dell’Alleanza per la domenica libera-Alto Adige: diocesi di Bolzano-Bressanone; Consulta dei laici e Katholisches Forum; Chiesa evangelico-luterana; Comunità rumeno-ortodossa; sindacati Cgil/Agb, Cisl/Sgb, Uil/Sgk, Asgb; Unione commercio turismo servizi-hds.