Otto marzo: Roma, una giornata sul tema “donne nella Chiesa: artefici dell’umano”

In occasione della Giornata della donna che si celebra l’8 marzo, autorità vaticane e accademiche rifletteranno sul tema “Donne nella Chiesa: artefici dell’umano”, in preparazione al convegno internazionale che, su questo tema, si terrà nei giorni 7 e 8 marzo 2024. L’evento – informano i promotori – si terrà alle 16, nell’Auditorium Giovanni Paolo II, della Pontificia Università Urbaniana (Via Urbano VIII, 16). Dopo il saluto iniziale del rettore della Pontificia Università Urbaniana, padre Leonardo Sileo, interverranno brevemente: il rettore dell’Università Cattolica di Avila, María del Rosario Sáez Yuguero, interverranno: il sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Antonella Sciarrone Alibrandi; il sottosegretario del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, Gabriella Gambino, il segretario del Dicastero per le Cause dei santi, mons. Fabio Fabene, il pro-prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella; e il vice-rettore della Pontificia Università della Santa Croce, Cristina Reyes, che presenterà il convegno del 2024. Il comitato promotore è composto da rappresentanti dell’Università Cattolica di Ávila (Ucav), della Pontificia Università Urbaniana, della Pontificia Università della Santa Croce, della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum e dell’Istituto di Studi superiori sulla donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. L’iniziativa ha il patrocinio del Dicastero delle Cause dei santi, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo.