Giornata raccolta del farmaco: Fondazione Auxilium, a Genova donati 1.535 farmaci da banco

“Sono ben 1.535 i farmaci raccolti, una cifra mai raggiunta. Miglioriamo di anno in anno, a tutto beneficio delle persone accolte nei centri Auxilium. Un risultato davvero entusiasmante”. Così i responsabili della Fondazione Auxilium di Genova commentano i dati relativi alla raccolta della 23ª Giornata di raccolta del farmaco che si è svolta dal 7 al 13 febbraio.

I volontari di Auxilium, hanno effettuato la raccolta di farmaci da banco per le persone nel disagio sabato 11 febbraio in sette farmacie genovesi e in altre due a Chiavari. Il risultato di quest’anno va ben oltre la media degli anni precedenti quando i volontari di Auxilium raccoglievano mediamente un migliaio di farmaci. “Il primo doveroso ringraziamento va alla organizzazione del Banco Farmaceutico che rende possibile questo gesto di solidarietà a difesa del diritto alla salute di chi dovrebbe scegliere tra mangiare e curarsi. La povertà aumenta e il diritto a curarsi è uno dei primi a soffrire di una situazione economica precaria”, spiegano dalla Fondazione genovese. Un secondo ringraziamento va “a tutte le farmacie che hanno aderito e, in particolare, alle dieci farmacie assegnate al nostro ente”. Un sentito grazie va, poi, “a tutti coloro che hanno donato perché con un piccolo gesto hanno mostrato attenzione e si sono presi cura di qualcun altro e oggi non è un atteggiamento scontato”. I ringraziamento vanno infine estesi “ai volontari per l’Auxilium che come ogni anno hanno aggiunto servizio a servizio, rendendosi disponibili a coprire i turni di raccolta nelle farmacie”.