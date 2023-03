Incidente ferroviario in Grecia: il cordoglio del Patriarca Bartolomeo al popolo greco e alla presidente Sakellaropoulou

Il Patriarca ecumenico Bartolomeo I ha fatto arrivare alla presidente della Repubblica greca, Katerina Sakellaropoulou, e a tutto il popolo greco le condoglianze e il sostegno della Chiesa in questo giorno di dolore per l’incidente ferroviario avvenuto questa notte nei pressi di Larissa, in Tessaglia. Il Patriarca– si legge in un comunicato del Patriarcato ecumenico – esprime “il suo più profondo dolore per il tragico incidente ferroviario avvenuto ieri sera nella zona di Tempe, a causa del quale hanno perso la vita e sono rimasti feriti decine di nostri concittadini”. Durante l’odierna Divina Liturgia, Sua Santità ha pregato per il riposo delle vittime, per le loro famiglie e per la guarigione dei feriti.