Commissione Ue: Hydrogen Valleys, avviato percorso per dare impulso all’economia dell’idrogeno

La Commissione europea e le principali parti interessate firmano oggi, durante un evento a Bruxelles, una dichiarazione congiunta per dare impulso all’economia dell’idrogeno nell’Ue. La Commissione, insieme all’industria europea dell’idrogeno, alla comunità scientifica e alle regioni europee, “si impegna a intensificare e accelerare le azioni congiunte di ricerca, sviluppo e diffusione delle Hydrogen Valleys”, centrali a idrogeno. Lo comunica la Commissione europea in una nota. L’evento riunisce oltre 300 stakeholder interessati all’idrogeno. In linea con la Strategia europea per l’idrogeno, RePowerEu e il Green Deal, le centrali elettriche collegano la produzione di idrogeno, il trasporto e una serie di applicazioni all’avanguardia (dalla mobilità pulita alle materie prime industriali) creando gruppi di domanda e offerta pienamente funzionali e sostenibili, promuovendo la diffusione dell’idrogeno rinnovabile e la transizione energetica pulita. La dichiarazione congiunta esorta a sostenere investimenti, formazione e reti regionali dell’idrogeno in collegamento con le Hydrogen Valleys. “Le Hydrogen Valleys sono fondamentali per la creazione di uno spazio europeo di ricerca e innovazione sull’idrogeno. Dimostrano che la cooperazione europea può catalizzare l’innovazione, creare posti di lavoro e opportunità affrontando le grandi sfide energetiche del nostro tempo. E raggiungeremo rapidamente l’obiettivo di raddoppiare il numero di Hydrogen Valley operative entro il 2025”, ha dichiarato la commissaria europea per l’Innovazione, Mariya Gabriel.