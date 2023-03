Scuola cattolica: Cssc, il 4 marzo un seminario di studio sulla valutazione scolastica

Si terrà sabato 4 marzo il seminario online “Valutare per valorizzare”, promosso dal Centro studi per la scuola cattolica della Cei.



Il seminario (diretta streaming ore 10-13) è dedicato al tema della valutazione scolastica, riprendendo alcuni spunti offerti dall’ultimo Rapporto del Cssc, il XXIV, intitolato appunto “Valutare per valorizzare” e presentato lo scorso ottobre ( qui il nostro servizio). Il seminario sarà trasmesso sul canale YouTube della Cei dalle 10 alle 13 e vedrà la partecipazione in presenza solo di un piccolo gruppo di esperti. L’auspicio, spiega al Sir il coordinatore scientifico Cssc, Sergio Cicatelli, è quello di “offrire una valida occasione formativa e di discussione a tutto il mondo della scuola cattolica italiana e non solo”.