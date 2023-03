Movimento per la vita: aperte le iscrizioni al seminario Quarenghi in programma a fine marzo a Viterbo

Sono aperte fino al 19 marzo le iscrizioni al seminario primaverile “V. Quarenghi” 2023, “Quando la vita chiama, i giovani rispondono! Per essere costruttori di futuro”, organizzato dall’Equipe Giovani del Movimento per la vita italiano (Mpv) dal 24 al 26 marzo a Viterbo.

Dopo i saluti iniziali, Maria Fanti (presidente Cav di Viterbo), parlerà di “Storia e stile di un volontariato nato da giovani per i giovani”. Quindi la tavola rotonda “Generazioni a confronto: perché ancora oggi è importante l’impegno per la vita” con Camilla Galuppi (Cav di Anzio e membro Equipe Giovani), Francesco Aviani Barbacci (membro Equipe Giovani Mpv). Si parlerà inoltre de “La migliore alternativa all’aborto” con storie e testimonianze dai Cav insieme a Maria Luisa Di Ubaldo (Federvita Lazio). A seguire Pro-life generation for the future of the Europe. Intervengono Ana Garcia Barrera (One of Us); Aliette Esplieux (Generation pro vie); Jacobo Perez-Soba (Fundación +Vida).

Domenica 26 si parlerà di affettività con il professor Domenico Bellantoni. Infine la presentazione dell’Equipe Giovani.