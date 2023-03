Naufragio nel Crotonese: Voce (sindaco Crotone), “tragedia che ha sconvolto tutta la comunità e il resto dell’Italia”

“Una tragedia del genere ha sconvolto tutta la comunità e il resto dell’Italia. Oggi è il giorno della condoglianze e della solidarietà a queste famiglie che sono giunte da tutta Europa a riconoscere e i propri familiari”. Lo ha detto al Sir Vincenzo Voce, sindaco di Crotone, pochi minuti prima dell’apertura della camera ardente per i migranti naufragati a Cutro. “Crotone c’è, e l’accoglienza sta andando bene, anche perché come territorio siamo abituati a questi fenomeni, come dimostra il Cara di Isola Capo Rizzuto, che per noi è molto importante”. Presente anche Antonio Ceraao, sindaco di Cutro, il luogo della tragedia. “Chiunque ha bisogno di aiuto e soccorso va aiutato, ovunque si trovino, come e dove vivere la loro vita è un problema successivo. Ma questo è un problema globale”. “Dobbiamo piangere e avere rispetto di quelli che ci hanno lasciato, ma andiamo avanti: pensiamo a come evitare in futuro ciò che è avvenuto. I riflettori non si devono spegnere”.