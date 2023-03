Diocesi: Casale Monferrato, domani sera incontro con il vescovo ortodosso Athenagoras di Terme

“Il contributo del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli al cammino dell’unità dei cristiani”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma a Casale Monferrato domani, giovedì 2 marzo. Alle 21 presso la sala Cavalla della Curia vescovile interverrà mons. Athenagoras di Terme, vescovo ausiliare del Metropolita ortodosso d’Italia. Il vescovo Athenagoras, ha sottolineato mons. Francesco Mancinelli, responsabile del Servizio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Casale Monferrato, “porta in mezzo a noi una voce autorevole dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia, che esprime un legame fraterno tra il Patriarcato ecumenico e le Chiese che sono in Italia”. “Vorremmo che l’intervento di mons. Athenagoras – ha spiegato mons. Mancinelli in un contributo pubblicato sul settimanale diocesano ‘La Vita casalese’ – si svolgesse in forma di dialogo per poter meglio approfondire la conoscenza del mondo ecclesiale e spirituale dell’Oriente ortodosso che, vivendo in Italia, a contatto con l’Occidente latino è chiamato a rispondere alle sfide e alle domande che la società contemporanea pone alle chiese cristiane”.