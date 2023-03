Diocesi: Fidenza, incontro con le coppie che partecipano ai corsi per fidanzati

Domenica 5 marzo, alle 15.45, nel Centro interparrocchiale di San Michele in Fidenza si svolgerà un incontro con i membri della Consulta diocesana per la pastorale della famiglia dal titolo “Chiamati alla gioia dell’amore”. Si tratta di un incontro aperto a tutte le coppie che stanno partecipando ai corsi per fidanzati in vista del matrimonio cristiano nei vicariati di tutta la diocesi. Con l’occasione il direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia illustrerà le diverse realtà diocesane a servizio della famiglia e a sostegno dell’amore.