Scuola: Firenze, anche i Salesiani parteciperanno alla fiera Didacta Italia

Anche le associazioni salesiane Cnos-Fap e Cno-Scuola saranno presenti con uno stand a Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola che si svolgerà dall’8 al 10 marzo a Firenze, presso la Fortezza Da Basso.

Il mondo salesiano della scuola e della formazione professionale avrà così uno stand al Padiglione Spadolini, piano Attico, dove si terranno dei workshop per esprimere la propria proposta educativa. Si inizia l’8 marzo, nella Sala Eventi E6 – Palazzina Lorenese 1 piano, con il workshop “Piattaforma competenze strategiche”, tenuto da suor Enrica Ottone, docente della Pontificia Facoltà Scienze dell’educazione Auxilium.

Il 9 marzo, due appuntamenti: dalle 11.30 alle 13.20 nell’Arena A3 – Pad. Spadolini piano attico, si terrà il convegno nel quale verrà presentata l’esperienza educativa e innovativa dei Salesiani nella scuola e nei Centri di formazione professionali; dalle 15.30 alle 16.20, poi, presso la Sala Eventi E6 – Palazzina Lorenese 1 piano, si terrà il workshop “Cosa fa una scuola digitale? Otto anni di innovazione didattica, tecnologica e ambientale all’istituto ‘E. Marelli’ di Sesto San Giovanni”, tenuto da Tommaso Franchini, docente e responsabile didattica ed educativo digitale Formatore Apple Distinguished Educator e consulente Apple Professional Learning Specialist, e Raffaele Gallo Docente e animatore digitale. Questo appuntamento verrà replicato anche il 10 marzo, allo stesso orario e nello stesso luogo.

Il 10 marzo, invece, dalle 11.30 alle 12.20, nella Sala Eventi E6 – Palazzina Lorenese 1 piano, si svolgerà il workshop “Cittadinanza digitale – Classcraft”, tenuto da Giovanni Fasoli, docente di Pedagogia della realtà virtuale, Tecnologie immersive per l’educazione e la formazione Digital Augmented Education alla Iusve; Anna Cipriani, docente specializzata in Media-Education; Erica Gandaglia e Stefano Impilli, docenti della scuola secondaria di primo grado.

“La presenza dell’associazione Cnos Scuola-Salesiani per la scuola a Didacta – dichiara il presidente, don Stefano Mascazzini – è una occasione per presentare la nostra proposta educativa e didattica che svolgiamo tutti giorni all’interno delle nostre scuole su tutto il territorio nazionale, una proposta educativa e innovativa per offrire scuole aperte al futuro per l’educazione integrale della persona”. “Oggi Cnos-Fap a Didacta – commenta il direttore generale, don Fabrizio Bonalume – racconta che l’innovazione dentro i nostri Centri di formazione professionale è fondamentale, ma che questa può portare frutto solo se è radicata sul terreno dei valori che già don Bosco ha messo a fondamento del suo metodo educativo. Vogliamo rappresentare i risultati raggiunti nell’ambito della Formazione Professionale e penso sia importante essere presenti a Didacta con il resto del mondo salesiano che lavora in Italia negli ambiti dell’educazione scolastica e della Formazione professionale”.