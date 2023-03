Quaresima: Verona, al via da domani tre appuntamenti sulla figura biblica di Gesù con il vescovo Pompili e relatori di diverse confessioni

Partirà domani, giovedì 2 marzo, nella diocesi di Verona il ciclo di approfondimenti quaresimali sulla figura biblica di Gesù. Saranno in tutto tre incontri, con altrettanti relatori di diverse confessioni e religioni, per scoprire diverse sfaccettature della figura del Maestro di Nazaret. Ad introdurre ogni serata sarà il vescovo Domenico Pompili, mentre condurrà don Martino Signoretto, vicario episcopale per la Cultura. Tutte le serate si svolgeranno al teatro Gressner di Verona (Stradone A. Provolo 18), con possibilità di parcheggio nel cortile interno.

Il primo incontro (2 marzo, alle ore 20.30), avrà come titolo “Accoglie i peccatori e mangia con loro”. Relatore Andrea Tornielli, vaticanista, giornalista del quotidiano “La Stampa”. Il 9 marzo, sempre alle 20.30, sarà la volta di Davide Assael, ebreo italiano, filosofo e voce della trasmissione di RadioRai3 “Uomini e profeti”. tema dell’incontro, “Un ebreo poco convenzionale”. “Un uomo dal cuore pronto” sarà il tema affrontato invece da llenya Goss, pastora della Chiesa valdese di Mantova e Felonica, nell’appuntamento conclusivo del 16 marzo.