Giornata della cura: coop. Auxilium, Di Trapani (Fnsi) in visita al centro Giaccone che accoglie mamme e bambini

Il giornalista Vittorio Di Trapani, neo presidente della Federazione nazionale stampa italiana, ha celebrato la Giornata della cura visitando il centro di accoglienza per mamme con figli minori del Comune di Roma “Emilio Giaccone”, gestito dalla cooperativa Auxilium. Ad accogliere il presidente del sindacato unitario dei giornalisti italiani nella struttura sulla via Cassia, c’era il fondatore della cooperativa Angelo Chiorazzo, la direttrice Ester Cavazzani, le operatrici e tante mamme con i loro bambini. Dopo aver visitato il Centro Giaccone, per conoscere i servizi che vengono svolti a favore delle mamme in difficoltà o vittime di violenza, Di Trapani ha incontrato i nuclei familiari e gli operatori nella grande sala riunioni. In una giornata come questa, ha detto Di Trapani, è “giusto ascoltare e ringraziare coloro che si prendono cura degli altri. Di solito incontriamo persone che si servono degli altri. Ribaltare questo principio, servendo gli altri, è la più bella espressione umana di cittadinanza”. Angelo Chiorazzo, durante il momento di convivialità (nel corso del quale le mamme e i bambini hanno donato a Di Trapani un manifesto fatto da loro, con una frase di Gino Strada), ha ringraziato a nome di tutta la comunità del Giaccone: “La Giornata del primo marzo è un’occasione per riscoprire come cittadini e come istituzioni l’importanza della cura e per ringraziare chi lavora a favore delle persone bisognose. Pochi giorni fa abbiamo visto il grande moto di solidarietà che hanno avuto i crotonesi sulla spiaggia del tragico naufragio. Non è giusto dire che gli italiani non sanno accogliere. Il problema è se le istituzioni sono adeguate al sentimento di generosità degli italiani”.