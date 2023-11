Ue: programma Life per ambiente e azione per il clima. Fondi per tutela mari, riciclaggio rifiuti, energie pulite, biodiversità

Superano quota 6mila i progetti finanziati dal programma europeo Life per l’ambiente e l’azione per il clima. Attivo dal 1992, è uno dei programmi più longevi della Commissione. Gli ultimi 171 progetti nell’elenco sono stati approvati dall’esecutivo europeo: saranno finanziati con oltre 396 milioni di euro; aggiungendo il cofinanziamento, si calcola che mobiliteranno un investimento totale di oltre 722 milioni di euro. Si tratta del 28,5% in più rispetto allo scorso anno. A darne notizia un comunicato da Bruxelles che offre alcuni esempi: con capofila i Paesi Bassi e 13 Paesi coinvolti (Ue e non), è stato finanziato un progetto che mira a ridurre al minimo o eliminare le catture accessorie (organismi pescati accidentalmente nelle attività di pesca) nelle acque dell’Atlantico settentrionale, del Baltico e del Mediterraneo. È stato finanziato un progetto in Bulgaria per favorire il passaggio dallo smaltimento in discarica a nuovi sistemi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. È stato ammesso un progetto francese di studio della fattibilità tecnica ed economica di un sistema fotovoltaico innovativo. Più in generale, 29 progetti (con finanziamento Ue di 140 milioni) vertono sui temi della natura e la biodiversità, 36 progetti (con finanziamento di circa 6 milioni) riguardano l’uso dell’acqua, i rifiuti elettrici, le sostanze chimiche, l’inquinamento atmosferico e acustico; 34 progetti (con finanziamenti di circa 65 milioni) contribuiranno alla mitigazione o all’adattamento o alla governance dei cambiamenti climatici. Ce ne sono infine 67 (con circa 97 milioni di euro europei) per la transizione verso l’energia pulita. I finanziamenti del programma Life sono aumentati di quasi il 60% per il periodo 2021-2027.