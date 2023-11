Diocesi: Senigallia, venerdì sarà inaugurata alla Pinacoteca un’installazione sonora, progetto tra musica e pittura

Prosegue nella Pinacoteca di Senigallia “Omaggio a Perugino”, l’esposizione che sta riscuotendo grande apprezzamento e che continua a sollecitare nuove iniziative che arricchiscono la visita alla Pala del grande pittore umbro, celebrato in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte.

Venerdì 17 novembre 2023, alle ore 18, con “Note di colore” sarà inaugurata alla Pinacoteca diocesana di Senigallia un’installazione sonora, progetto tra musica e pittura ideato e realizzato dal maestro Ilenia Stella. È la stessa musicista a dire: “Si tratta di un’opera vocale e im-provvisazione sonora, frutto di quanto lo sguardo e il cuore possono cogliere”. Scansionando l’apposito Qr code – che resterà nella sala della Pinacoteca – sarà possibile ascoltare in ogni momento il racconto fatto di suoni e colori.

Nell’occasione Marco Pettinari, operatore culturale della Pinacoteca, farà un breve excursus dedicato alle contaminazioni tra pittura e altri linguaggi artistici. Don Andrea Franceschini, prete diocesano, proporrà una riflessione sulla capacità della fede di nutrire l’arte e viceversa. Infine, la giornalista Laura Mandolini intervisterà Ilenia Stella per conoscere meglio le tappe di questo originale percorso artistico – musicale. Il pomeriggio – aperto a tutta la cittadinanza – si chiuderà con l’ascolto della creazione sonora, in anteprima e introdotto dalla compositrice.

Realizzato col patrocinio del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia ecco gli orari di “Omaggio a Perugino”: sino al 7 gennaio: sabato, domenica e festivi ore 9-12 e 16-19. Chiuso il giorno di Natale e anche nel pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Ingresso gratuito.