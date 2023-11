Scuola e IA: Accoto (MIT), “fare innovazione culturale per rispondere alla provocazione di senso generata dagli algoritmi”

“Oggi occorre fare innovazione culturale per rispondere alla provocazione di senso generata dall’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Cosimo Accoto, Tech Philosopher, Research Affiliate & Fellow del MIT, intervenendo al convegno “Orientare e orientarsi. Come cambia la scuola nell’era dell’intelligenza artificiale”, promosso oggi a Roma dall’Anp. “Le trasformazioni profonde che stiamo attraversando mettono in discussione i nostri modelli culturali. È come se stessimo creando un pianeta nuovo creando sulla terra condizioni di conoscenza nuove – spiega l’esperto -. L’ultima arrivata a trasformare il mondo è l’intelligenza artificiale alla quale dobbiamo guardare non come ad un artefatto, ma come ad un’architettura che comprende algoritmi e persone che le usano. Quando usiamo il text predictor ChatGPT e pensiamo abbia capito il senso della nostra domanda, in realtà siamo noi che diamo intelligenza alla macchina, c’è sempre la componente umana a dare senso alle cose che la macchina sta facendo”. L’intelligenza artificiale non è nata oggi, ma negli ultimi 10 anni questi algoritmi sono diventati in grado di fare molte cose “ricreando la realtà in maniera algoritmica perché l’IA è predittiva e matematica. Oggi la sua capacità di riconoscere testi e immagini supera le performance medie umane. Qual è allora il senso dell’umano? – gli interrogativi posti dal relatore -. A queste provocazioni culturali non rispondono gli ingegneri ma gli umanisti. Chi ha diritto di parola? Solo l’umano o anche la macchina? Chi produce la scrittura? I giornalisti umani o le macchine? Come faremo a distinguere una foto, copia di un originale, da una sintografia (foto sintetica) che è sostanzialmente copia di nulla? Che cosa dovremo insegnare alle nuove generazioni? Oggi siamo chiamati a rispondere a queste provocazioni intellettuali e culturali all’umano con l’innovazione culturale”, conclude Accoto.