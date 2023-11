Terza età: Caritas Bolzano-Bressanone, in Alto Adige 1 persona anziana su 5 a rischio povertà. Al via campagna

In Alto Adige una persona anziana su cinque è a rischio povertà e spesso vive con una pensione minima inferiore a 600 euro. “Con questa cifra è difficile arrivare a fine mese”, afferma la direttrice della Caritas Bolzano-Bressanone Beatrix Mairhofer. La Caritas, che fornisce sostegno economico, cura e assistenza alle persone anziane in difficoltà attraverso diversi servizi, chiede solidarietà e invita la popolazione altoatesina a partecipare con una donazione alla campagna “La povertà è più vicina di quanto pensi”, in occasione della domenica della carità (19 novembre). “La povertà delle persone anziane riguarda tutti noi”, afferma Mairhofer, facendo appello alla responsabilità sociale e incoraggiando chi è in difficoltà a cercare aiuto. Molte persone anziane bussano alla porta dei servizi Caritas, per necessità economiche o emotive, per motivi di salute o perché non hanno un posto dove vivere. “In Alto Adige ci sono molte persone che hanno pensioni basse: circa 16.000 percepiscono meno di 600 euro come pensione minima. Ma l’Alto Adige è un luogo costoso in cui vivere, soprattutto dopo l’aumento dei prezzi degli ultimi anni, e molte persone anziane non riescono a tenere il passo”, afferma Werner Niederbrunner, vice responsabile del servizio Caritas di Consulenza debiti, che attualmente si occupa di circa 120 persone anziane con problemi economici. Molte di queste faticano a coprire i costi della casa e dell’assistenza sanitaria con le loro pensioni esigue.

La povertà in età avanzata è soprattutto femminile: in parte perché le donne vivono più a lungo degli uomini, ma soprattutto perché a molte donne mancano importanti anni di contributi che influiscono sull’ammontare della pensione. Inoltre, molte persone anziane anche quando non hanno granché, sono ancora disposte a dare: “Una grossa fetta dei nostri circa 1.000 volontari sono pensionati che offrono il loro tempo per aiutare gli altri. Anche per questo, dobbiamo essergliene estremamente grati”, testimonia Brigitte Hofmann, responsabile dell’area Caritas&Comunità. “I rappresentanti delle Caritas parrocchiali stanno vicino alle persone in cerca di aiuto, assistendo soprattutto quelle anziane. Lo scopo della nostra campagna ‘La povertà è più vicina di quanto pensi’ è anche quello di sensibilizzare le persone alla solidarietà, allo stare accanto, ad essere presenti gli uni per gli altri, dove e come si può”, dice Hofmann. Chiunque voglia contribuire al lavoro della Caritas nei confronti delle persone in stato di bisogno, può partecipare alla raccolta in chiesa la domenica della Carità, o fare una donazione su uno dei seguenti conti bancari, tramite bonifico oppure online su www.caritas.bz.it, indicando la causale “Caritas”.