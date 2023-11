Cultura: Federica Meloni assume la direzione editoriale di Marietti1820

Nuovo assetto per il marchio Marietti1820, che insieme a Edb fa parte del gruppo “Il Portico”: Federica Meloni, già vicedirettrice editoriale del marchio Marietti1820, ne assume da novembre la direzione editoriale. Gianluca Montaldi manterrà la direzione editoriale di Edb.

Il gruppo editoriale “Il Portico”, con sede a Bologna e presieduto da Alberto Melloni, ha festeggiato il 1° novembre il suo primo anniversario. Per entrambi i marchi – viene annunciato in una nota– sono previste nel 2024 nuove collaborazioni. Marietti1820 vedrà un progetto di valorizzazione del prestigioso catalogo che da oltre due secoli contribuisce alla storia intellettuale del Paese e un programma di novità (quaranta titoli previsti nel 2024) che guarda al presente e al futuro, nel solco della qualità, che darà voce ai nuovi femminismi, ai temi del lavoro e della scuola, del dialogo fra popoli, culture e religioni, della giustizia sociale e ambientale; un programma che si propone di riportare sugli scaffali alcuni dei grandi classici della letteratura e del pensiero del Novecento e le più interessanti espressioni della poesia della contemporaneità.

Edb nasce per dare voce alle istanze di rinnovamento nella teologia e nella chiesa a partire dal concilio Vaticano II. In continuità con questo, la programmazione vuole dare particolare attenzione al testo e agli studi biblici, anche in prospettiva non confessionale, e al rinnovato interesse verso una teologia dal carattere pastorale, soprattutto per dare eco alle provocazioni del magistero di Papa Francesco.