Diocesi: Benevento, stasera su TeleSperanza lo speciale “Non muri, ma ponti” con padre Patton e mons. Accrocca

Cogliendo l’occasione della visita di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, a Benevento presso la Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, Tele Speranza, la tv della diocesi, ha pensato di realizzare uno speciale televisivo per parlare dell’attuale situazione in Terra Santa. A poco più di un mese dal terribile attacco del 7 ottobre e mentre il conflitto continua a generare dolore, è quanto mai necessario parlare di pace. A condurre l’incontro, mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento nonché giornalista. Un dialogo amichevole alla ricerca di parole di pace, in un momento storico drammatico, con lo scopo di costruire ponti attraverso lo sguardo della Chiesa. Lo speciale “Non muri, ma ponti” andrà in onda in prima serata oggi, mercoledì 15 novembre, alle ore 21, sul canale 98 del digitale terrestre nonché sui canali social di Tstv (YouTube e Facebook).