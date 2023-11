Mcl: Foggia, il 17 novembre il congresso provinciale su “Lavoro, responsabilità, passione”

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Foggia ha annunciato il suo congresso provinciale, che si terrà il venerdì 17 novembre, presso la sala San Francesco della parrocchia Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, 2 a Foggia. Il tema centrale dell’evento sarà “Lavoro, responsabilità, passione: una nuova semina per ricucire il Paese”. Il congresso provinciale rappresenta un passo significativo nella preparazione dell’incontro che si svolgerà a Roma nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2024.

Inoltre il congresso provinciale rappresenta un momento cruciale di riflessione sull’attività svolta dal movimento a Foggia, sui risultati conseguiti e sugli obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo quadriennio. Il congresso servirà anche a rinnovare gli organi dirigenti e a favorire un confronto costruttivo in un periodo di crisi economica e sociale, che presuppone per la sua soluzione uno sforzo comune e un diverso approccio al modo di vivere quotidiano. Il programma dell’evento è il seguente: alle 17.30 è in programma l’apertura dei lavori con i saluti alle autorità ecclesiastiche e civili da parte di don Francesco Catalano, parroco della parrocchia San Pio X; seguirà la relazione del presidente provinciale, Roberta Costantino. Presiederà i lavori anche Michele Cutolo, delegato dalla presidenza nazionale. Seguiranno gli interventi di Claudio De Martino, assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso l’Università di Firenze; Mario Cardillo, professore di Diritto tributario presso l’Università di Foggia; Mario De Simone, magistrato ordinario presso il Tribunale di Foggia. Dopo il dibattito seguiranno le votazioni per l’elezione dei delegati al congresso nazionale, l’elezione dei delegati al congresso regionale, l’elezione del nuovo Consiglio provinciale, l’elezione del Collegio dei sindaci revisori, l’elezione del Collegio dei probiviri.