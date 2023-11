Infanzia e adolescenza: Caritas Molfetta, iniziative per ribadire l’impegno per la tutela dei minori

In vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre, la Caritas diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi promuove due momenti di riflessione sull’importanza della tutela dei minori e la responsabilità delle agenzie educative.

Venerdì 17 novembre, alle 17 presso la Pinacoteca Michele de Napoli a Terlizzi, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Piccoli umani: azioni e buone prassi per la tutela dei bambini”. La serata vedrà la partecipazione di Carmen Tarantino, docente e autrice Mondadori, che approfondirà il tema dell’inclusività nella scuola, concentrandosi sul rapporto tra istituzione e bambini con specifici bisogni di apprendimento. Anna Boccaccio, psicologa presso “La Casa di S. Luisa” di Terlizzi, affronterà il valore dell’ascolto del bambino, l’importanza del sostegno psicologico e il supporto alla genitorialità quale percorso prioritario per uno sviluppo equilibrato della personalità del bambino. Marina Santeramo, responsabile della libreria Città Invisibili di Terlizzi, condividerà l’esperienza della libreria come promotrice di culture e attenzione alla lettura per i bambini, trasformando la lettura in un momento di crescita e arricchimento personale. L’associazione culturale Kuziba sottolineerà il valore del teatro come possibilità per i bambini di esprimersi e di interpretare le proprie emozioni. La tavola rotonda sarà aperta da don Cesare Pisani, direttore della Caritas diocesana, e dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Terlizzi, Daniela Zappatore. La serata sarà moderata da Edgardo Bisceglia, vicedirettore della Caritas diocesana. A conclusione dell’evento, si terrà l’esibizione teatrale “L’età dell’innocenza” a cura di Michele Santeramo.

La mattina di domenica 19 novembre, nei quattro centri cittadini della diocesi, verranno organizzati eventi pubblici con giochi di strada e animazioni per i più piccoli. Sarà inoltre distribuito materiale informativo per sensibilizzare gli adulti sull’importanza dell’accompagnamento dei bambini e della loro tutela.